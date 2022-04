0 Facebook Napoli, dramma al Santobono: bimba nasce priva di vita Cronaca 29 Aprile 2022 20:30 Di redazione 1'

Una vera e propria tragedia quella accaduta all’ospedale Santobono di Napoli. Una bimba è nata già morta. La neomamma, in attesa della primo figlia, era stata trasportata nella struttura ospedaliere per via di alcune complicazioni.

La tragedia accaduta al Santobono

A riportare la notizia è Edizione Caserta, la bambina sarebbe stata la prima figlia di una coppia di fruttivendoli di Presenzano, comune del Casertano. I medici del Santobono hanno provato a far nascere la neonata che però è venuta alla luce priva di vita. La notizia è diventata subito virale, tanti i messaggi di vicinanza a papà Carmine e mamma Nadia, noti anche per il loro impegno nel volontariato.

Il messaggio della protezione civile di Presenzano

Il gruppo comunale della protezione civile di Presenzano ha voluto mandare un messaggio di cordoglio a Carmine e Nadia: “Tutti noi ci stringiamo intorno ai nostri volontari, ma soprattutto amici Carmine e Nadia, per la perdita della loro bimba nata prematura, con tutto il nostro affetto e le nostre preghiere“.