0 Facebook Napoli, moto si schianta contro auto e poi va in fiamme: due ragazzi in gravi condizioni Cronaca 29 Aprile 2022 19:55 Di redazione 1'

Tanto spavento a piazza Bagnoli, a Napoli: nel pomeriggio di oggi venerdì 29 aprile, una moto ha preso fuoco dopo uno schianto con un’auto. Due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. A riferirlo è Teleclub Italia.

Moto si schianta contro auto e poi va in fiamme

Terribile incidente a piazza Bagnoli, una moto di cilindrata 125, con due ragazzi a bordo, si è schiantata violentemente contro un’auto e subito dopo ha preso fuoco. I ragazzi in sella al mezzo a due ruote sono rimasti gravemente feriti ma, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini in corso

Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia Locale, assieme al personale sanitario per soccorrere i due ragazzi. Una primissima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine arrivate sul posto del sinistro vuole che i due ragazzi sarebbero entrambi volati dal mezzo per schiantarsi al suolo. Si stanno vagliano tutte le immagini per chiarire la dinamica del brutto incidente. Enorme il caos scatenato, al punto di trovare lunghe file di traffico sulla strada che va verso Coroglio.