Uno di quei giorni che non dimenticherà mai, Claudio Leva, poliziotto libero dal servizio diventato l’eroe di una bambina di poco più di un anno. L’Assistente Capo, in forza alla II sezione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha tratto in salvo la piccolina praticando la manovra di Heimlich.

Secondo quanto ha raccontato a VocediNapoli.it, l’agente si trovava alle 14.30 nei pressi di via Montagna Spaccata quando ha sentito le urla disperate di una donna provenire da un’abitazione. Il luogo in cui si stava consumando la tragedia si trovava a pochi passi dal negozio di vetreria dove si stava recando per alcune commissioni. Giunto sul posto ha visto una bambina, apparentemente priva di sensi, tra le braccia ella mamma. La donna era in stato di choc e la piccola con il capo riverso su un lato del viso era cianotica.

Claudio non ha avuto dubbi e ha praticato subito la manovra di Heimlich per più volte. La bambina, dopo poco, ha espulso muchi e pezzi di cibo e, quando non ha avuto più ostruzioni aeree, ha cominciato a muovere le mani e a riprendere man mano il colorito roseo della pelle. A quel punto sono intervenuti anche i familiari della piccolina e un vicino di casa che ha continuato a praticare la manovra mentre l’agente chiamava i soccorsi.: il 118 e il 113.

La bimba è stata poi trasportata dai parenti presso l‘ospedale pediatrico Santobono di Napoli vista l’urgenza, scortati da una Volante. Al momento dell’arrivo in ospedale però le vie aeree erano libere del tutto: la piccola era sana e salva! Secondo i medici la bambina era in discrete condizioni per cui è stata ricoverata e tenuta sotto osservazione per escludere del tutto conseguenze. Una giornata infernale che si è conclusa nel migliore dei modi per la bambina e la sua famiglia grazie all’intervento eroico del poliziotto.