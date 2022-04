0 Facebook Belen Rodriguez a Le Iene rivela dettagli sulle “corna”: “Non ho avuto soltanto un dubbio” Spettacolo 28 Aprile 2022 15:57 Di redazione 1'

La conduzione di Belen Rodriguez a Le Iene si sta dimostrando più sorprendente del previsto. La showgirl ha rivelato più di una volta dettagli sulla sua relazione con il marito (ex non più ex) Stefano De Martino. L’argentina, nella scorsa puntata, durante un siparietto con Teo Mammuccari ha parlato di “Corna”.

Mentre il conduttore ha dichiarato che tutti almeno una volta nella vita hanno pensato di averle, lei ha confermato che ha avuto molto più di un dubbio. Non è la prima volta che Belen parla di tradimenti e non sappiamo se stesse parlando di Stefano De Martino o Antonino Spinalbese.

Diciamo che le diamo il beneficio del dubbio in questo caso! A quanto pare la showgirl e l’ex marito sono tornati insieme, ma il passato non può essere cancellato dall’oggi al domani.