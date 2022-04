0 Facebook Pordenone, scende dall’auto e batte la testa: morto operaio di 46 anni Cronaca 28 Aprile 2022 16:36 Di redazione 1'

Il 46enne Michele Salvadori non ce l’ha fatta. L’operaio della Zml di Maniago, in Friuli, domenica notte, dopo esser sceso dalla macchina, ha perso i sensi ed ha sbattuto violentemente la testa. L’uomo era ricoverato all’ospedale di Pordenone in condizioni disperate.

Ha sbattuto la testa prima contro l’auto poi contro l’asfalto

Nella notte di domenica, intorno all’1:30, Salvadori aveva bevuto parecchio e si era fatto accompagnare a casa da un amico. Mentre scendeva dall’auto, ha perso i sensi ed è caduto all’indietro sbattendo la testa contro l’auto e poi contro l’asfalto. Inoltre, ha avuto un arresto cardiaco ed è finito in coma.

Soccorsi arrivati dopo 20 minuti

Le richieste di aiuto sono state immediate, ma i mezzi di soccorso hanno impiegato più di 20 minuti. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a rianimarlo, ma l’uomo non ha più ripreso conoscenza. E’ spirato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Pordenone dopo che le sue condizioni si erano ancor più aggravate.