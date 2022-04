0 Facebook Napoli, folle inseguimento in centro: “Una pista di Formula 1. Non si ferma all’Alt e scappa” Cronaca 28 Aprile 2022 12:27 Di redazione 1'

Sembrerebbe surreale, ma è realmente accaduto. Un inseguimento stile Formula 1 avvenuto tra i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e una Smart di colore bianco. Una coppietta presente all’interno della vettura percorre via Galileo Ferraris quando i militari intimano l’alt. A quel punto scatta la follia.

L’autista della Smart non si ferma, ma accelera e parte l’inseguimento per diversi chilometri. Tutti assistono attoniti, i passanti e le altre auto. La corsa finisce anche in un video che diviene subito virale sui social network. La centrale operativa del Comando Provinciale segue in diretta l’inseguimento per diversi chilometri dopodiché manda altre gazzelle. Sfrecciano per piazza Garibaldi e poi raggiungono la rotonda dell’ex collocamento imboccando via Volta in direzione San Giovanni a Teduccio.

La folle corsa termina all’altezza del parcheggio Brin quando i due sono fermati dalle gazzelle arrivate in soccorso. I militari arrestano per resistenza al pubblico ufficiale Pasquale Noto, 21enne di San Giovanni già noto alle forze dell’ordine, denunciato anche per guida senza patente. E’ ora in attesa di giudizio. L’auto è stata sequestrata.