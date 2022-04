0 Facebook Turismo, flash mob alla Floridiana organizzato dal Comitato Felix Eventi 27 Aprile 2022 12:01 Di redazione 2'

Venerdi 29 aprile, alle ore 12, all’ingresso della Villa Floridiana al Vomero in via Cimarosa, il comitato Felix promuove un altro flash mob con l’obiettivo di porre all’attenzione del decisore comunale e regionale al segmento del turismo, quale voce significativa dell’economia della regione e del capoluogo campano.

Il giorno di pasqua –momento di massima affluenza del turismo in città – i trasporti comunali e regionali si sono fermati alle ore 13; i parchi pubblici in città sono restati chiusi; non vi è stata una raccolta straordinaria dei rifiuti che, tra l’altro, era stata preannunciata; la sicurezza in città è stata esigua.

All’indomani della denuncia di queste carenze da parte dei media con le quali la regione ma principalmente la città ha mostrato di non esser preparata all’arrivo del turismo, il sindaco Manfredi ne ha preso atto ed ha annunziato correttivi generici che ad oggi non hanno dato frutto poiché i detti disservizi continuano.

Il comitato Felix, il cui presidente è Alessandra Caldoro, con il detto flash mob a cui partecipano, Antonella Esposito, Simona Sapignoli, Fabiana Gardini, il Comitato valori collinari con Gennaro Capodanno, i sindacati FISI con Ciro Silvestri, Unione sindacale di Base con Marco Sansone, Asso diritti con Carlo Di Dato, Noiconsumatori con Angelo Pisani vogliono porre l’attenzione sulla necessità per gli amministratori locali di dotarsi nell’immediato di un piano straordinario che riguardi un miglior funzionamento dei trasporti, della raccolta dei rifiuti e della sicurezza almeno nei fine settimana quando maggiore è l’affluenza dei turisti in città. Al contempo chiedono che i parchi ed i siti turistici comunali restino aperti e sia fruibili dal pubblico consentendo, in tal modo, anche maggiori entrate nelle casse comunali.

La richiesta, a sei mesi dall’insediamento, è quella di dare prova di efficienza, discontinuità rispetto al passato, prova di condivisione di progetti, strategie e programmi con la Regione Campania così come annunciati in campagna elettorale.