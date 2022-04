0 Facebook Genny, morto in sella alla sua moto sulla Panoramica, i messaggi di dolore: “Vai bro’ ora corri con gli angeli” Cronaca 27 Aprile 2022 08:31 Di redazione 1'

Inspiegabile e assurda la morte di Gennaro Giugliano, per tutti Genny. Il giovane è morto in seguito a un incidente in moto avvenuto sulla Panoramica a Castellammare, in direzione Vico Equense. La scorsa mattina era partito da Melito di Napoli per raggiungere la costiera e assistere alla cerimonia nel Santuario Madonna della Libera.

Il dramma è avvenuto all’altezza dello svincolo per Pozzano dove il giovane ha perso, per cause da accertare, il controllo del mezzo finendo sull’alzarlo. I tentativi dei sanitari del 118 non sono serviti a nulla. Genny sarebbe morto sul colpo per le ferite gravi.

Genny era un ragazzo solare, pieno di vita. La tragica notizia della sua morte ha distrutto la famiglia, gli amici, e i conoscenti. In molti hanno scritto sui social messaggi di dolore e affetti per il ragazzo scomparso. Su tutti un amico gli dice che ora correrà con gli angeli. Genny infatti amava i motori e aveva avuto anche esperienze di gare.