Perde il controllo della mote e si schianta, Genny muore sulla Panoramica Incidente mortale sulla Panoramica di Castellammare. Il giovane Gennaro Giugliano ha perso la vita. Era in sella alla sua moto Cronaca 26 Aprile 2022

Da Melito (località dell’area Nord in provincia di Napoli), sua cittadina d’origine, a Vico Equense. Il giovane Gennaro Giugliano come ha già fatto altre volte si è messo in sella alla sua motocicletta per una passeggiata. La moto era la sua passione.

Incidente mortale sulla Panoramica di Castellammare

Questa volta Genny era andato ad assistere ad una processione. Poi, al ritorno, c’è stata la tragedia. Sulla Panoramica all’altezza di Castellammare di Stabia, per motivi ancora da accertare, Genny ha perso il controllo della moto.

Gennaro ‘Genny’ Giugliano

Poi lo schianto, con un terribile impatto sull’asfalto che non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Genny. Accertamenti in corso da parte delle autorità.