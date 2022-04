0 Facebook Francesco Totti, rissa in campo davanti a 100 bambini. “Quel ragazzo che provi a dare un cazzotto” Cronaca 27 Aprile 2022 08:12 Di redazione 2'

Francesco Totti è stato protagonista di una piccola rissa scattata in campo contro la Lazio. L’ex capitano della Roma ha partecipato alla Supercoppa contro i rivali perdendo per 4-2 e a quel punto si è scatenata una piccola rissa.

Durante il momento in cui si sono scatenate scintille in campo il Pupone ha colpito con una manata Tomas Amico. Non sono mancate le polemiche per l’atteggiamento dell’ex giallorosso. L’allenatore della Lazio calcio a 8, Daniele Chilelli, che con un post su Facebook ha attaccato duramente Francesco Totti: