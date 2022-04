0 Facebook L’influencer napoletana nella bufera: “Cosa faccio per non mangiare, anche se non mi piace bevo il caffè” Spettacolo 27 Aprile 2022 16:34 Di redazione 1'

Angela Nasti, volto noto di Uomini e Donne, e influencer napoletana, ha lasciato perplessi con alcune frasi che sono state duramente attaccate.

La sorella della più famosa fashion blogger Chiara Nasti, che tra le altre cose ha presenziato a L’Isola dei Famosi per un tempo brevissimo, ha dichiarato di bere caffè per non mangiare. Le sue parole, anche se mal espresse, indicavano un metodo che utilizza per non mangiare troppo cibo dopo le “abbuffate” dei giorni di festa. Le follower però non hanno visto di buon occhio queste frasi.

La Nasti ha pubblicato una tazzina di caffè in mano scrivendo: “Io che odio il caffè ma pur di non mangiare lo bevo! Ho mangiato troppo nei giorni scorsi e da ieri ho iniziato un’alimentazione corretta, ho lo stomaco che mi brontola!”. “Scrivendo queste frasi dai un messaggio bruttissimo!!! Pensaci” le hanno scritto i followers indignati. Insomma la bella Nasti ha fatto un passo indietro e specificato: “Mamma mia che pesante, mica non mangio! Ho mangiato, e ora ho fame quindi bevo il caffè per non magiare altro! Va bene così?”.