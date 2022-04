0 Facebook Barbara D’Urso fuori da Mediaset? La risposta della conduttrice ai rumors di questi giorni Spettacolo 27 Aprile 2022 14:58 Di redazione 1'

Barbara D’Urso fatta fuori da Pomeriggio Cinque? La risposta della conduttrice arriva come un fulmine a ciel sereno e spiazza tutti quelli che la davano per spacciata. Secondo indiscrezioni di Dagospia, riportate nella giornata di ieri, la conduttrice sarebbe stata fortemente ridimensionata.

La presentatrice napoletana avrebbe perso la possibilità di essere in Mediaset con i suoi programmi di punta. Il motivo? L’azienda sarebbe delusa non solo dagli ascolti, ma anche dai contenuti dei suoi programmi, in primis dal fallimento del La Pupa e il Secchione.

Carmelita però non si è lasciata abbattere e ha risposto: “Salgono gli ascolti della Pupa e il Secchione Show❤️ con Italia1 terza rete più vista dopo la partita di Canale5 e la serie di Raiuno in una serata superaffollata di programmi!! Picchi del 17% di share e di 2 milioni di spettatori! Vi amo❤️ E Pomeriggio5 vola negli ascolti con il 17% di share!! Grazieeeeee!!!! “.