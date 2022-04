0 Facebook Picchiata e aggredita con una bottiglia per una rapina, Noemi racconta: “Dopo mi ha accolto una signora” Il racconto di Noemi. La giovane è stata aggredita e picchiata lo scorso fine settimana per una rapina: usata una bottiglia Cronaca 26 Aprile 2022 17:11 Di redazione 2'

Si è sfogata su TikToK dove ha raccontato la sua terribile esperienza. La giovane Noemi ha reso pubblica l’aggressione subita qualche giorno fa. Aggredita e picchiata per una rapina. Il ladro ha usato anche una bottiglia di vetro. Poi una signora l’ha accolta offrendole una camomilla.

Il racconto di Noemi

“Voleva una sigaretta, ma non ne avevo. Così ha tirato fuori una bottiglia di vetro e ha cominciato a colpirmi in faccia ripetutamente, continuando a picchiarmi anche quando ero a terra, sferrandomi calci alle parti basse. Dopo mi ha rubato il cellulare ed è fuggito via. C’erano tante persone ma nessuna mi ha aiutata. Solo una donna, dopo mi ha accolto in casa sua”, questo il racconto della giovane.

I fatti

La notte del 24 aprile gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico II Sant’Antonio Abate all’angolo con via Foria per la segnalazione di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima in corso Garibaldi, un uomo l’aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro e le aveva asportato il telefono cellulare.

La vittima e la polizia

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno raggiunto, poco distante nella medesima via, il rapinatore, L.D.L., 42enne di Maddaloni con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per rapina aggravata.