Napoli, aggredisce e rapina una donna: "Mi ha rotto una bottiglia di vetro in faccia" Rapina una donna a Napoli. L'intervento degli agenti della polizia. I fatti accaduti in zona piazza Garibaldi. Arrestato il ladro Cronaca 24 Aprile 2022

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico II Sant’Antonio Abate all’angolo con via Foria per la segnalazione di una rapina.

Rapina una donna a Napoli

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima in corso Garibaldi, un uomo l’aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro e le aveva asportato il telefono cellulare.

La vittima e la polizia

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno raggiunto, poco distante nella medesima via, il rapinatore, L.D.L., 42enne di Maddaloni con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per rapina aggravata.