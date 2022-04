0 Facebook Napoli, scoppia la rissa all’ospedale San Paolo: aggrediti una guardia giurata e un’infermiera Cronaca 25 Aprile 2022 15:50 Di Carmine Ubertone 1'

Nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Questa volta a pagarne le spese un’infermiera e una guardia giurata del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. A denunciare l’atto criminale è la pagina Facebook: “Nessuno tocchi Ippocrate“.

Aggressione all’ospedale San Paolo

Dalle prime ricostruzioni pare che ci sia stato un alterco tra una guardia giurata e un paziente. In pochi attimi – come riferisce la pagina – dal diverbio si è passato alle mani scatenando una vera e propria scazzottata. Una povera infermiera ne ha pagato le spese prendendosi un pugno in pieno volto, procurandosi dei lividi in faccia.

