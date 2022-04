0 Facebook Ischia, accoltella il vocalist della discoteca Blanco: arrestato Giuseppe Pirro Cronaca 25 Aprile 2022 12:28 Di Carmine Ubertone 2'

Ha destato scalpore quanto accaduto nella discoteca ”Blanco” di Ischia. “Qui comandiamo noi“, con questa frase, due clienti avrebbero intimidito ad un vocalist di 28 anni un saluto al microfono ricevendo però un secco no. Un rifiuto che non è andato giù ai due: il dipendente del locale sarebbe stato prima preso a schiaffi e pugni e poi avrebbe ricevuto dal più giovane una coltellata.

Il nome del 20enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, assieme a quelli del nucleo operativo e radiomobile di Ischia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Giuseppe Pirro, 20enne di Lacco Ameno già noto alle forze dell’ordine. Pirro è gravemente indiziato del tentato omicidio di un 28enne, vocalist, di un locale notturno di Casamicciola Terme.

Decisive le immagini di video-sorveglianza del locale

I Carabinieri, grazie alle analisi delle immagini di video-sorveglianza installate nel locale, hanno identificato il giovane come colui che avrebbe inferto la coltellata al fianco sinistro del vocalist. Il 20enne si è presentato in caserma ed è stato subito arrestato. Sarà trasportato al carcere di Poggioreale di Napoli, in attesa dell’udienza di convalida.