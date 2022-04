0 Facebook Dramma in Abruzzo, ciclista travolto da auto durante la gara: morto un 51enne News 25 Aprile 2022 13:15 Di redazione 1'

Una vera e propria tragedia si è consumata sulle strade dell’Abruzzo: un ciclista di 51 anni di origine polacca, Pawel Talaga, è morto in una gara nel pomeriggio di ieri, domenica 24 aprile. Il dramma è accaduto tra Roccapia e Roccaraso, nei dintorni della galleria La Portella. L’uomo stava effettuando una gara individuale di 775 chilometri che attraversa il Centro Italia.

Ciclista muore durante gara, la ricostruzione

Il tragico incidente è accaduto intorno alle 14:30. La gara è partita sabato mattina da Silvi Marina, per poi attraversare quattro regioni d’Italia. Sul luogo sono intervenuti subito i soccorso del 118, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo per via dei gravissimi traumi riportati. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista è stato prima travolto da un’automobile, poi da un altro ciclista che passava sotto la galleria.

L’intervento della Polizia Stradale

La Procura della Repubblica di Sulmona. ha diposto la ricognizione cadaverica, dovrà ora decidere se effettuare l’autopsia. Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Stradale di Sulmona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.