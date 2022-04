0 Facebook File chilometriche e sold out al Comicon di Napoli, la manifestazione è un successo internazionale Eventi 24 Aprile 2022 13:34 Di Gianluca Madonna 2'

Nonostante il maltempo, alla mostra d’oltremare di Napoli ci sono file chilometriche per entrare alla fiera del Comicon più importante d’Italia. Diversi sono i ragazzi arrivati anche da altre regioni con cosplay prevalentemente della Marvel, per godersi delle varie aree tematiche di fumetti, giochi, cosplay, cinema, asian village, Tv kids e mostre. Dopo due anni di stop, un preannunciato e avvenuto “Sold out” era inevitabile anche perché molti hanno acquistato un abbonamento per bloccarsi le date di sabato e domenica.

All’interno ci sono stand, esposizioni, panel di case editrici, store locali con fumetti storici ed introvabili, dove per entrare è richiesto un green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Dunque è un Comicon fatto di speranze e sorrisi sopratutto per la ripresa dell’editoria e del cinema, una fiera con oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori, tra i personaggi e maestri fumettisti in presenza ci sono Davide Toffolo (famoso cartoonist), Tanino Liberatore, Frank Cho, Kazunori Yamauchi (ideatore Gran Turismo), le attrici Yolanda Lynes (coprotagonista con Scarlett Johansson nel film della Marvel “Black Widow”), Krista Kosonen e tanti altri. Il Comicon resterà aperto dal 22 al 25 aprile.