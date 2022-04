0 Facebook Napoli, 20enne cade dal balcone di casa e perde la vita 20enne cade dal balcone di casa a Napoli. Il giovane è caduto in strada, incerti movente e dinamica. Accertamenti in corso Cronaca 24 Aprile 2022 14:06 Di redazione 1'

Paura a Napoli. Un ragazzo di soli 20 anni è caduto dal balcone di casa in zona Arenaccia. Nello specifico in via Pinto, nei pressi del mega store sportivo Decathlon. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine.

20enne cade dal balcone di casa a Napoli

La notizia è stata riportata da Il Meridiano. Al momento non ci sono chiari indizi in merito a dinamica e movente. Vi sono accertamenti in corso. Secondo alcune testimonianze pare che il giovane si sia lanciato volontariamente nel vuoto.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l’allarme. Il 20enne è stato trasportato in ospedale ma durante il tragitto in ambulanza ha perso la vita.