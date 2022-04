0 Facebook Cristiano e Georgina Ronaldo presentano la figlia appena nata dopo il lutto del gemello Spettacolo 22 Aprile 2022 10:38 Di redazione 2'

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato la morte del figlio lo scorso lunedì. Solo nella giornata di giovedì i due neogenitori si sono mostrati dopo il terribile lutto. A casa insieme a tutta la famiglia e la neonata.

Ronaldo e Georgina sono genitori di altri quattro figli e della piccola appena arrivata. Un dolore, quello della partita, che non andrà via ma che avrà l’appoggio dei fan. I sostenitori della coppia si sono espressi con una standing ovation allo stadio Anfield cantando “You’ll Never Walk Alone” (non camminerai mai solo), per il match di Premier League Liverpool VS Manchester, in cui Ronaldo non ha presenziato di fatto non giocando per il lutto appena vissuto.

Cristiano e Georgina Ronaldo presentano la figlia appena nata

La foto dice tutto: Georgina è sul divano con accanto i tre figli mentre Cristiano è sulla poltrona con la piccola appena nata e un’altra figlia. Il post: “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.