Onda travolge aliscafo a Mergellina, vetri rotti e saloni allagati: spavento a bordo Onda travolge aliscafo a Mergellina. Danni in diverse parti dello scafo, prua compresa. L'equipaggio è riuscito a gestire l'emergenza Cronaca 22 Aprile 2022 12:00 Di redazione 1'

Paura a bordo di un aliscafo ormeggiato al porto di Mergellina a Napoli. Un’onda anomala, a causa del forte vento di questa mattina, ha travolto l’imbarcazione provocando seri danni allo scafo. Panico per i passeggeri.

Onda travolge aliscafo a Mergellina

Vetri infranti, porte rotte, saloni allagati e prua danneggiata. E’ stato questo il bilancio dell’incidente avvenuto al molo napoletano. L’equipaggio, secondo quanto riportato da Napoli Today, è riuscito a gestire l’emergenza.

La nota di Alilauro

“ALLERTA METEO – Si informa l’utenza che in virtù delle condizioni meteo marine sfavorevoli, l’Alilauro ha previsto diverse sospensioni dei collegamenti odierni Napoli Beverello per Ischia Porto/Forio/Sorrento e viceversa. Vi invitiamo a consultare in tempo reale il sito www.alilauro.it“.