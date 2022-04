0 Facebook Belen Rodriguez, le parole dopo il weekend di Pasqua in famiglia con Stefano Spettacolo 22 Aprile 2022 13:33 Di redazione 1'

Belen Rodriguez ha passato il weekend di Pasqua in compagnia dell’ex marito, Stefano De Martino. Con i due figli, Santiago, 9 anni, e Luna Marì, 9 mesi, l’argentina e il conduttore hanno trascorso giorni memorabili presso l’isola di Albarella dove la coppia ha preferito traferirsi per le vacanze pasquali.

Se l’argentina aveva già scelto l’oasi naturale in provincia di Rovigo per godersi in totale relax la nascita di Luna Marì, oggi la showgirl non ha dubbi e sveglie la stessa location per il suo nido d’amore con l’ex marito, non più ex! Un fine settimana all’insegna del relax, delle passeggiate in bici e dei momenti d’amore con il giudice di amici. A fare da sfondo a questo idillio anche le foto del personale di un locale di Albarella.

Belen Rodriguez, le parole dopo il weekend di Pasqua

Appena rientrata a Milano l’argentina non ha avuto dubbi. Ha pubblicato gli scatti della vacanza e ha scritto: “Grazie alla vita”. Riferendosi probabilmente al fatto che, ancora una volta, il suo Stefano è tornato da lei!