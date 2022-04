0 Facebook Lite in famiglia finisce in tragedia, accoltella moglie e figlia e poi prova a togliersi la vita: donne gravi in ospedale Cronaca 21 Aprile 2022 10:50 Di redazione 2'

Dramma familiare a Ladispoli, sul litorale laziale. Un uomo di 48 anni ha accoltellato la moglie più volte al ventre e alle braccia, poi si è scagliato contro la figlia, 17 anni, e infine si è autolesionato, probabilmente con l’intenzione di farla finita.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Civitavecchia. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito le urla e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un elisoccorso, moglie e marito sono in pericolo di vita, ma anche le condizioni della figlia destano preoccupazione. Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo, in seguito a una lite, abbia preso un coltello dalla cucina e abbia raggiunto la coniuge al bagno, lì l’avrebbe colpita più volte. Quando la figlia ha raggiunto la stanza per soccorrere la madre, il padre ha colpito anche lei all’addome e infine si è ferito, o con l’intenzione di togliersi la vita o con quella di simulare un’aggressione.

La donna di 47 è attualmente ricoverata al San Camillo, trasportata in elisoccorso, le sue condizioni sono molto gravi. Giunta in ospedale in codice rosso anche la 17enne che è attualmente ricoverata al Bambin Gesù di Palidoro. Sulla vicenda indagano i carabinieri.