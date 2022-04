0 Facebook Influencer giapponese derubato al Diego Armando Maradona, ritrovata telecamera: il comunicato della SSC Napoli Cronaca 20 Aprile 2022 08:46 Di redazione 2'

Gli avevano rubato la telecamera davanti al Diego Armando Maradona, Polizia gli restituisce l’apparecchio. Il noto influencer giapponese, Kamakura Hiraku, conosciuto con il nome DiCoprio e innamorato di Napoli e della squadra azzurra, lunedì sera ha voluto assistere al match Napoli-Roma. Peccato che è stato vittima di un furto entrando allo stadio. Gli era stata derubata la telecamera.

Influencer giapponese derubato al Diego Armando Maradona, ritrovata la telecamera

Era stato lui stesso a raccontare cosa gli fosse accaduto: “Quando sono entrato allo stadio, in Curva B, uno steward mi ha perquisito e mi ha sequestrato la telecamera perché non poteva entrare all’interno. Mi è stata presa dicendomi che mi sarebbe stata restituita dopo la partita”. Sul furto è scattata un’indagine della Polizia e la telecamera è stata ritrovata.

A comunicarlo è stata la Società Sportiva Calcio Napoli, che in un comunicato divulgato sul sito ufficiale, ha spiegato: “Con riferimento alla vicenda di Di Coprio ( lo youtuber giapponese,tifoso del Napoli, che aveva lamentato il furto della telecamera allo stadio), la SSCN e’ lieta di informare che grazie all’efficiente e rapida azione investigativa della Questura di Napoli, è stato possibile rinvenire la telecamera. Mentre scriviamo , Mr Di Coprio si sta recando presso il Commissariato di Fuorigrotta per tornare in possesso della sua telecamera“.