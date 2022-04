0 Facebook Ponticelli, scoppia l’ordigno sotto il cavalcavia: grosso spavento nella notte tra i residenti News 21 Aprile 2022 11:25 Di redazione 2'

Ritorna il terrore a Napoli Est, dopo un periodo dove si erano calmati gli scontri tra clan rivali, ecco ripresentarsi pesantemente l’ombra della camorra. Un ordigno è esploso verso la mezzanotte in via Luca Picioli, sotto un cavalcavia proprio al confine tra il quartiere di Ponticelli e il comune di Cercola. Il boato ha svegliato improvvisamente tutti i residenti generando tra loro tanto spavento.

Esplode ordigno tra Ponticelli e Cercola

La camorra torna a farsi sentire nell’area Est di Napoli. Un ordigno è esploso al confine tra Ponticelli e Cercola. Fortunatamente solo tantissima paura per il forte boato, non si registrano ne feriti, ne danni di particolare importanza al cavalcavia. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti immediatamente sia la Polizia che i Vigili del Fuoco che si occuperanno di indagare su quanto accaduto.

La guerra in atto e il precedente

Nel quartiere di Ponticelli è in atto una guerra di camorra tra il clan De Micco, spalleggiati dal gruppo De Martino e i De Luca Bossa uniti al gruppo Casella. L’ultima esplosione risale a fine settembre: un ordigno venne posizionato davanti all’abitazione di De Micco, in via Luigi Piscettaro. La deflagrazione mando in mille pezzi la vetrata esterna di un edificio.