0 Facebook Cruciani attacca anche San Gennaro: “Il miracolo è una buffonata” Spettacolo 17 Dicembre 2021 21:21 Di redazione 2'

Se l’è presa anche con San Gennaro. Almeno con la celebrazione del miracolo che il Santo Patrono di Napoli dovrebbe compiere tre volte all’anno. Durante la trasmissione radiofonica ‘La Zanzara‘ Giuseppe Cruciani ha definito il prodigio di Faccia Gialla come une buffonata.

Cruciani attacca San Gennaro

“Intanto ragazzi, piccola parentesi. Leggo: ‘San Gennaro, niente miracolo a Napoli. L’ultimo tentativo nel pomeriggio. Vi stupisce che non si sia sciolto il sangue di San Gennaro? C’è ancora qualcuno che può credere al sangue di San Gennaro che si scioglie? Ma che roba è? È una roba mediatica. Il sangue di San Gennaro, dai! Non mi dire che credi al sangue di San Gennaro, allo scioglimento del sangue di San Gennaro!”

“‘San Gennaro ha compiuto il miracolo, si è sciolto il sangue del santo patrono’. Che buffonata è? Tu credi a queste cose? I miracoli non si fanno più volte, c’è un solo miracolo. Un anno sì, l’altro no, la mattina no, la sera sì. È un’enorme buffonata. Qualcuno parla di rito laico: ma quale rito laico nelle chiese con tanto di cardinali e di preti?

Cruciani attacca San Gennaro: il miracolo è una buffonata

Quelli che organizzano queste cose andrebbero arrestati, arrestati per circonvenzione di incapaci. Arrestati per modo di dire naturalmente, però è circonvenzione di incapaci. Dai ragazzi, il sangue di San Gennaro che la mattina non si scioglie e la sera si scioglie? Questa roba non avviene nelle sinagoghe, c’è più serietà“.