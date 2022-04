0 Facebook Da Roma a Napoli solo per 15 minuti, la follia dell’attore Christian Roberto: “E’ stato il quarto d’ora più folle della mia vita!” Il ragazzo, in compagnia di due amici, ha pubblicato un video sul social TikTok dove racconta questa pazzia News 21 Aprile 2022 18:11 Di Carmine Ubertone 2'

Partire da Roma, passare 15 minuti a Napoli per poi fare subito ritorno nella capitale. Per tanti sarebbe folle solo pensarci, ma non è stato così per Christian Roberto, giovane attore e ballerino di soli 20 anni. E’ noto per esser stato co-protagonista nel film targato Netflix ‘Sulla stessa onda‘. Il ragazzo, in compagnia di due amici, ha pubblicato un video sul social TikTok dove racconta questa pazzia.

Da Roma a Napoli solo per 15 minuti, la follia di Christian Roberto

Il ventenne è partito da Roma a notte fonda, intorno alle 3.30, arrivato a Napoli alle 6 di mattina. A fare da colonna musicale al viaggio la musica di Gigi D’Alessio e Liberato. Poi si è rimesso in macchina un quarto d’ora dopo per fare ritorno sotto il Colosseo. Il ragazzo è stato in città giusto il tempo di farsi una passeggiata – con tanto di saltelli – tra le strade deserte, di guardare l’alba che sbucava da dietro il Vesuvio e prendere un vassoio di dolci da mangiare al ritorno: “Se potessi farvi arrivare il profumo che sento, un misto tra amore, dolce e salato“, dice estasiato il giovane attore mentre cammina per il Lungomare. Poi la chiosa finale mentre è in viaggio verso Roma: “Il quarto d’ora più folle della mia vita“.

L’invito di Gianni Simioli

Il video è immediatamente diventato virale: il conduttore radiofonico Gianni Simioli della trasmissione ‘La Radiazza‘ su Radio Marte ha invitato l’attore a ritornare presto in città, magari per qualche ora: “Tre ragazzi romani arrivano a Napoli per soli 10 minuti – scrive lo speaker su Facebook – ‘sentirete un odore strano di dolce e amore’. Grazie, tornate presto, magari per qualche ora“.

IL VIDEO