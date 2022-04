0 Facebook Mega concerto di Tony Tammaro, problemi dopo lo spettacolo “abusivo”: denunciato titolare locale Spettacolo 21 Aprile 2022 13:42 Di redazione 1'

Tony Tammaro nella giornata di Pasquetta si è esibito in un mega concerto in un lido di Castel Volturno, il Flava Beach. Tante le persone che hanno partecipato allo spettacolo del noto artista napoletano, ma l’evento purtroppo era abusivo, ovvero privo delle necessarie autorizzazioni.

Concerto Tony Tammaro abusivo, denunciato titolare del lido

Tammaro è amatissimo dal pubblico e in tanti non hanno voluto perdersi l’occasione di assistere a una sua esibizione. All’evento hanno partecipato 400 persone, ma sembrerebbe che fosse abusivo. Secondo le indagini condotte dalla polizia Municipale di Castel Volturno, infatti, non ci sarebbero state le autorizzazioni necessarie per l concerto di Tony Tammaro.

Il titolare del lido è sto denunciato all’autorità giudiziaria poiché aveva organizzato un evento senza le licenze necessarie per uno spettacolo del genere, nessun problema, invece per Tony Tammaro.