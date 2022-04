0 Facebook Bambino di 2 anni schiacciato da un trattore, muore poco dopo in ospedale Cronaca 20 Aprile 2022 08:56 Di redazione 1'

E’ una vera tragedia quella avvenuta a Saluzzo, nel Cuneese. Un bambino di due anni e’ morto in seguito a un terribile incidente. Schiacciato da un trattore è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale per le gravi lesioni riportate.

Bambino di 2 anni muore schiacciato da un trattore

Il piccolo era stato portato dai familiari lunedì sera al pronto soccorso dell’ospedale di Saluzzo in condizioni gravissime. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma purtroppo le lesioni riportate erano troppo estese.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia locale. Una prima ipotesi, in fase di accertamento, farebbe risalire la causa della morte ad un incidente tra le mura dell’azienda agricola di famiglia. Si dovranno, dunque, accertare eventuali responsabilità.