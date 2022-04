0 Facebook Belen Rodriguez, botta e risposta con Fedez: “E’ un’ossessione, ma che vuoi, fatti una vita! Spettacolo 19 Aprile 2022 15:28 Di Fabiana Coppola 3'

Non è passato inosservato il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Fedez. Durante l’episodio 85 del podcast Muschio Selvaggio, condotto dal rapper milanese e dal suo amico creator Luis Sal, ci sono stati commenti che hanno messo in discussione le posizioni dei due artisti. L’oggetto? Fabrizio Corona.

Nella puntata del18 aprile, intitolata “Una Belen chiacchierata”, Federico e l’argentina non si sono trattenuti nel dire il loro pensiero sull’ex Re dei Paparazzi. In particolare Fedez non ha nascosto di non avere a genio Corona per via delle numerose critiche di quest’ultimo contro di lui, la moglie Chiara Ferragni e la sua famiglia in generale. L’ex re dei paparazzi in un’intervista del 2020 defini’ “ebeti” Fedez e Chiara Ferragni e per questoe’ stato imputato per diffamazione. Alla coppia – si secondo quanto riporta il Corriere della Sera – non sono andati giù nemmeno i riferimenti dell’ex re dei paparazzi alla figlia, che all’epoca era in gestazione, e sul fatto che avrebbero addirittura programmato a fini editoriali il sesso della bambina.

Botta e risposta tra Belen Rodrguez e Fedez

Il pretesto per far scatenare il battibecco è stato l’argomento “ex fidanzati di Belen Rodriguez” e ovviamente non poteva non spuntare il nome di Corona che con la modella ha passato molti anni della sua vita, tra alti e bassi. Anni che Belen custodisce ancora nel cuore e che le fanno provare ancora del bene nei confronti di Fabrizio. “Sai che lui mi odia?“, ha detto Fede a proposito del fotografo. Belen ha replicato: “Ma non penso ti odi..”. “Ogni giorno fa una c***o di storia contro di me, è ossessionato. Che c***o di ossessione ha nei miei confronti? Perché ho più tatuaggi di lui? Ma fatteli altri due così non rompi i c******i. Non c’ha un c***o da fare… vabbè”.

La showgirl ha poi continuato a “difendere” l’ex: “Non penso che ti odi. Ma tu lo sai che il tuo outfit l’ho visto dalle sue storie? E’ invidioso perché sei più tatuato di lui. Quando ero fidanzata con lui gli ho detto che poteva fare prima a tatuarsi la lista della spesa. Lui non sta proprio apposto ma gli voglio bene con tutti i suoi difetti. Ce l’ha un po’ con tutti e lo fa per fare notizia, una strategia che non ha mai abbandonato.”