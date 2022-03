0 Facebook Dramma a Lusciano, giovane padre muore schiacciato da un’auto: il cric ha ceduto News 2 Marzo 2022 16:41 Di redazione 1'

L’auto a un guasto, si ferma per ripararla ma il cric cede: muore giovane padre. L’incidente è avvenuto a Lusciano, comune in provincia di Caserta. L’uomo, trentenne di origini straniere, è stato costretto a fermarsi perché la vettura era in panne.

Giovane padre muore schiacciato da un’auto

Dopo aver accostato nell’area di servizio, ha alzato l’auto con il cric per controllare cosa stesse accadendo. Il sollevatore però ha ceduto e l’auto ha schiacciato l’uomo, uccidendolo. Un incidente fatale. Intervenute sul posto due ambulanze, ma quando gli operatori del 118 sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

L’uomo lascia una moglie e un figlio piccolo. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale che indagano sull’episodio.