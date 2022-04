0 Facebook Scomparsa Denise Pipitone, indagato Milo Infante: “Continuerò a cercarla”. La reazione di Piera Maggio News 19 Aprile 2022 13:59 Di redazione 2'

Milo Infante è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta su Denise Pipitone. Era stato il giornalista qualche giorno fa a comunicare con un post sui social quest’aggiornamento.

Caso Denise Pipitone, indagato Milo Infante

“Molti mi chiedono a che punto sono le indagini sul sequestro di Denise Pipitone. Temo ferme all’archiviazione disposta dal gip di Marsala su richiesta della Procura. Per contro invece posso dirvi che i giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo… Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise”, queste le parole di Milo Infante.

L’iscrizione di Infante – che con la sua trasmissione da sempre segue la vicenda della scomparsa di Denise Pipitone – risulta essere per molti un colpo di scena. La stessa Piera Maggio, madre di Denise, ha espresso la sua piena solidarietà al giornalista.

Ha poi spiegato che a parer suo indagare su persone come Infante, che da sempre lavorano per scoprire cosa sia accaduto a Denise, sarebbe un tentativo di far finire nell’oblio la scomparsa di Denise. “Coloro che hanno rapito Denise, hanno eluso la giustizia italiana, alcuni ci sono caduti in pieno inconsapevolmente, altri per volontà propria e altrui. Tutto questo rimarrà una vergogna indelebile nella memoria di molti italiani. È dura, ma andremo avanti nella ricerca della verità e giustizia per Denise, come abbiamo sempre fatto”.