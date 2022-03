0 Facebook Denise Pipitone, parla per la prima volta il fratello Kevin: “Odiavo Piero Pulizzi, il male lui era per me” Cronaca 20 Marzo 2022 00:41 Di redazione 2'

Nella documentazione serie su Denis Pipitone sono emerse nuove verità. Per la prima volta ha parlato Kevin Pipitone, il fratello di Denise, che ha raccontato il rapporto co Piero Pulizzi, papà biologico della bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

“Ho sempre odiato Piero perché mi dicevano e mi dicevo che lui era il male, era colui che aveva fatto sì che la mia famiglia si distruggesse: a un certo punto sono arrivato ad augurargli anche la morte”. E sulla relazione fuori dal matrimonio della mamma confessa. “Per me c’era solo il tradimento nei confronti di mio padre, perché quando si è piccoli si tende a vedere solo il bianco e il nero ma in realtà ci sono sfaccettature di colori”.

All’epoca fu interrogato ma con i recenti sviluppi sulla drammatica vicenda aveva scelto di rimanere in silenzio. “I miei parenti e mio padre davano la colpa di quello che era successo a Piero: io ero influenzato da loro e quindi l’ho sempre odiato, ho sempre odiato Piero perché dicevo che lui era il male che aveva fato sì che la mia famiglia si distruggesse. A un certo punto gli ho anche augurato la morte – racconta Kevin poi a un certo punto, crescendo, mi allontanai da mio padre per diversi motivi, lui si prese una pausa da me non facendosi sentire, escludendomi dalla sua vita, intanto vedevo mia madre che soffriva: realizzai che nonostante tutto quella donna mi stava dando la sua vita, capii cosa era giusto e cosa era sbagliato, guardai Piero e capii che quella persona che avevo odiato mi stava vicino, mi dava i soldi per uscire, mi accompagnava a scuola pur sapendo quanto lo disprezzassi”.