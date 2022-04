0 Facebook Gigi D’Alessio, l’annuncio ai fan: “In Piazza del Plebiscito, festeggeremo tutti i i miei 30 anni di carriera” Spettacolo 19 Aprile 2022 13:53 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio ha scelto la sua città, Napoli, per festeggiare i primi 30 anni della sua carriera. Il cantautore napoletano ha deciso come location Piazza del Plebiscito per fare festa con tutti i suoi fan. La sua terra l’ha amato e il suo popolo l’ha sempre sostenuto fin dall’inizio e nonostante le mille critiche e difficoltà. E così D’Alessio ha voluto fare un regalo a tutti e, con l’eccezionale orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino, tornerà ad emozionare con Uno come Te – Trent’anni insieme.

Non un semplice concerto, ma un evento che ripercorrerà la carriera musicale e televisiva di Gigi D’Alessio. Canzoni, aneddoti, siparietti con amici e colleghi saranno protagonisti della spettacolare serata. L’artista ripercorrerà i primi passi nel mondo della musica, le sue cinque edizioni di Sanremo e il successo ottenuto anche in America. I biglietti per la serata evento, prodotta da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16 di mercoledì 20 aprile nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it. Queste le parole del cantante: