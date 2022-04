0 Facebook Follia a Napoli, ruba palina della fermata dell’autobus. Borrelli: “L’uomo è stato denunciato” Cronaca 13 Aprile 2022 14:17 Di Carmine Ubertone 2'

Incredibile quanto accaduto a Napoli. Un filmato che sta facendo il giro del web: un uomo, dopo aver parcheggiato dietro i cassonetti della spazzatura, prende di peso la palina della fermata dell’autobus, l’appoggia sul tettuccio della sua autovettura e riparte con il segnale che oscilla in modo pericoloso ad ogni metro percorso.

L’incredibile scena tra Chiaiano e Marianella

Il tutto è accaduto a via Emilio Scaglione, punto d’incrocio tra i Chiaiano e Marianella, quartieri nel napoletano. L’intera scena è stata ripresa da uno sbalordito passante che, per caso, si è trovato lì ad assistere senza parole al fatto. L’uomo non pare essere nessun addetto alla rimozione dei segnali. Il video ha fatto il giro del web arrivando fino al consigliere regionale dei Verdi Emilio Borrelli.

Le parole di Emilio Borrelli

Il politico ha pubblicato un post su i suoi canali social per poi intervenire su Radio Marte, nella trasmissione con Gianni Simioli: “L’uomo è stato denunciato alla Polizia e abbiamo inviato una segnalazione all’ANM per chiedere il ripristino della fermata; siamo circondati da barbari che ogni giorno saccheggiano la nostra terra“. Borrelli ha poi aggiunto: “Stiamo cercando di capire se l’uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l’abbia già trovata staccata dal suolo“.

