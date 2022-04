0 Facebook Tornava a casa dopo il pranzo di Pasqua, scontro fatale in motorino: Vincenzo Garofalo muore con il suo cane Marano di Napoli 18 Aprile 2022 10:45 Di redazione 2'

Schianto fatale nel tardo pomeriggio di Pasqua a Marano, comune in provincia di Napoli. Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella tarda serata di domenica. Vincenzo Garofalo, così si chiamava la vittima, stava rientrando a casa con il suo motorino, a bordo dello scooter c’era anche il suo cane, quando improvvisamente si è scontrato con un’automobile a bordo della quale c’erano due studenti.

Vincenzo Garofalo muore in un incidente a Pasqua

Per il 45enne purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo, illesi i due ragazzi a bordo dell’auto. Deceduto anche il cane che era con lui. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Roma al confine con il quartiere Pianura, lo scooter, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha impattato contro un’auto, una Mini Cooper. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Garofalo.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. La vittima sembrerebbe che indossasse il casco. Sulla salma della vittima è stata disposta l’autopsia.