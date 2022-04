0 Facebook Tragedia di Pasqua, uomo cade dal balcone e muore: “Correte c’è un un uomo a terra” Cronaca 16 Aprile 2022 10:23 Di redazione 1'

E’ la tragedia del Venerdì Santo che anticipa il weekend delle feste della Santa Pasqua. Un uomo è caduto dal balcone del terzo piano della sua abitazione ed è morto.

La tragedia, avvenuta lo scorso venerdì intorno alle ore 20, si è consumata a Caserta. Un uomo i 73 anni, originario di Caivano in provincia di Napoli, è precipitato dal balcone in via Roma. A trovarlo sono stati i passanti che hanno allertato i soccorsi del 118. Nulla da fare per la vittima. Gli operatori hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che indagano sul presunto suicidio. Tutto fa pensare che il gesto sia stato volontario, ma non si escludono le altre piste, come riporta Casertanews.