Ragazzina di 13 anni mangia un panino e muore: “Mamma non mi sento bene”

Lo scorso pomeriggio una ragazzina di 13 anni è morta dopo aver mangiato un panino. Il terribile episodio è avvenuto in serata dopo che la ragazza h fatto rientro a casa.

Tragedia a Fondi: mangia panino e muore

Una terribile tragedia è avvenuta a Fondi, in provincia di Latina, riportata dal Messaggero che racconta di un malore probabilmente causato da qualche ingrediente presente all’interno del cibo consumato.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina era usciata con le amiche il pomeriggio e, tornata a casa, ha iniziato a stare male. I genitori hanno subito chiamato il 118, ma per la giovanissima non c’è stato nulla da fare: è morta in casa prima di arrivare in ospedale. Si pensa che abbia avuto uno choc anafilattico.