Martina Quadrino, la 13enne morta dopo aver mangiato un panino al salame Cronaca 16 Aprile 2022

Martina Quadrino è morta a 13 anni a Fondi dopo aver mangiato un panino al salame con le amiche. Sul suo decesso la Procura vuole fare chiarezza. La ragazzina soffriva di diverse allergie.

Martina Quadrino morta dopo aver mangiato un panino al salame: disposta l’autopsia

La tragedia è avvenuta in casa dopo che la giovane ha trascorso il pomeriggio con le amiche a una festa, facendo merenda con un panino al salame. Forse proprio qualcosa presente in quel panino le ha causato lo choc anafilattico e la morte. Per lei non c’è stato nulla da fare, quando sono giunti i soccorsi era già morta.

Anche i carabinieri sono intervenuti per avviare i primi accertamenti. Saranno ora l’autopsia e gli accertamenti a dare un responso. Su disposizione del sostituto De Luca verrà effettuata l’autopsia il 16 aprile per cercare di fare luce sulla tragedia.