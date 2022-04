Maria De Filippi, spavento per la conduttrice: “Ho avuto un malore in diretta, mi sono sentita di svenire”

Maria De Filippi è una “mamma” per i suoi allievi di Amici e anche nei momenti più duri riesce a far emergere racconti che possano aiutare i suoi ragazzi a reagire. Nello scorso pomeridiano la conduttrice si è confrontata con Luigi Strangis, allievo del team di Rudy Zerbi, che ha raccontato di soffrire di diabete.

Il ragazzo ha spiegato che le sue emozioni influiscono sulla glicemia e che ad esempio l’adrenalina non fa fare effetto e peggiora la glicemia. A quel punto la conduttrice ha raccontato un aneddoto.

“Ero in diretta, dissi sto per svenire. Avevo quella sensazione, mi venne il panico, svenire lì era un disastro. All’epoca c’era Luca Zanforlin vicino a me, dissi “continua tu” e scappai fuori. Vidi che la pressione era ok, pian piano rientrai. Non so cosa successe, per un anno mi sono trascinata la paura. Se l’avessi avuta tutti i giorni non sarebbe stato facile”.