Facebook "Mamma, appena arrivo ti scrivo", 16enne muore in un tragico incidente: inutili i soccorsi arrivati sul posto La ragazzina stava andando a trovare il fidanzato. Il drammatico incidente è avvenuto a Salgareda Cronaca 15 Aprile 2022

Ennesima tragedia consumata sulla strada, l’ennesima vita spezzata. Samantha Renon, a 16 anni è sbalzata di sella per diversi metri dopo l’impatto con l’auto, la sua moto disintegrata sull’asfalto, lei è morta sul colpo. La ragazzina stava andando a trovare il fidanzato. Il drammatico incidente è avvenuto a Salgareda, comune in provincia di Treviso.

Samantha perde la vita in un tragico incidente, la dinamica

La ragazzina è uscita di casa verso le 14 per andare a trovare il fidanzato, la mamma le raccomanda di inviarle un messaggio appena giunta a destinazione, una comunicazione che non arriverà mai. Samantha, in sella alla sua motard 125, percorre via Arzeri, sulla corsia opposta una Ford Fiesta rossa che sta svoltando a sinistra. il conducente, H.E. di origini albanesi si sta dirigendo a lavoro. Nel cambio di direzione non si accorge della ragazza che sopraggiungeva e la centra in pieno. Un impatto violentissimo: Samantha, fa un volo di diversi metri dalla sua sella, impatta sull’asfalto, urto e caduta sono fatali.

Le condizioni sono apparse subito disperate

Si sparge la voce dei un tragico incidente. Immediati sono i soccorsi precipitati sul posto, compresa la madre della 16enne, ma le condizioni sono disperate. Le manovre di rianimazione non bastano, al medico non resta che constatare il decesso della 16enne. La polizia stradale si è messa subito a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e le possibili cause. Dietro l’impatto – secondo una prima ricostruzione – ci sarebbe una mancata precedenza dell’automobilista. L’uomo è rimasto ferito il modo lieve ed è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.