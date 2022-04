0 Facebook Luca Ward al Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio Il progetto “Cinematopedia” di Callysto Aps forma i talenti: per candidarsi c’è tempo fino al 28 aprile Eventi 15 Aprile 2022 17:36 Di redazione 3'

Arriva nella periferia Est di Napoli, al centro giovanile Asterix, un’opportunità importante per i giovani che sognano un futuro nel teatro e nel cinema grazie a “Cinematopedia”: un progetto di rafforzamento di cinque comunità locali in Paesi membri dell’Unione Europea, sostenuto e finanziato dal programma Europa Creativa e Media.

L’Associazione di Promozione Sociale Callysto ha aperto una call che offrirà a giovani del settore teatrale, cinematografico ed audiovisivo una giornata formativa sul tema della recitazione e del doppiaggio. Il progetto di Callysto A. P. S. è approvato nell’ambito dell’azione preparatoria “Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” e darà vita ad un incontro imperdibile per approfondire il ruolo del doppiaggio con il celebre attore-doppiatore Luca Ward, per la prima volta a Napoli. Sarà anche un’occasione per conoscere da vicino l’esperienza artistica ed umana di Luca Ward.

L’incontro si terrà il 14 maggio 2022 e sarà strutturato in due momenti: alla prima parte, con una conferenza in cui l’artista racconterà della sua esperienza professionale e tratterà di temi legati all’arte del doppiaggio, seguirà una seconda parte in cui 14 giovani artisti avranno la possibilità di interagire in maniera sinergica e formativa. L’avvio dei lavori è previsto per le ore 14, i giovani selezionati avranno l’opportunità di recitare un estratto della durata massima di 3 minuti ed interagire direttamente con l’artista.

Il progetto si rivolge a 14 giovani professionisti under-35 operanti nell’ambito teatrale, cinematografico e audiovisivo, senza vincolo di residenza e nazionalità.

Per candidarsi è necessario inviare una mail a info.callystoarts@gmail.com entro e non oltre le ore 12 del 28 aprile 2022 inserendo nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione”, allegando in un unico file in formato pdf: dati anagrafici e documento di identità; recapiti e contatti telefonici; una breve lettera di motivazione con annesso curriculum vitae; una breve descrizione e titolo dell’estratto scelto per la recitazione.

Gli obiettivi principali del progetto che ispirano la open call sono quelli di mettere in relazione operatori e territorio, nel tentativo di aumentare la partecipazione di giovani in attività legate al cinema; incoraggiare ed aumentare la cooperazione tra scuola comunità educante, terzo settore e cinema e incoraggiare la promozione di attività legate al settore audiovisivo in territori rurali e di periferia.

Ulteriori informazioni e chiarimenti sulla call potranno essere richiesti all’organizzatore Callysto A.P.S. all’indirizzo mail info.callystoarts@gmail.com o visitando il sito www.callysto.it