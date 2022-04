0 Facebook Il dramma di Massimo Lopez, l’attore ha avuto un secondo infarto: “Ero in treno, è stato drammatico” Cronaca 15 Aprile 2022 21:03 Di redazione 1'

Massimo Lopez racconta per la prima volta di aver avuto un secondo infarto. L’attore fu colpito da un arresto cardiocircolatorio nel 2017 mentre era in treno, dopo una riabilitazione le sue condizioni pare fossero migliorate. Purtroppo, però, ha avuto un altro problema.

Secondo infarto per Massimo Lopez

Lopez ha deciso di parlarne in una lunga intervista sul Corriere della Sera. Quando gli è stato domandato come vivesse la felicità, ha risposto: “Cercando di riconoscerla. Ho avuto due infarti, uno di dominio pubblico, perché avvenuto nel 2017 mentre ero sul palcoscenico, un altro invece avvenuto qualche mese fa e del quale sto parlando adesso per la prima volta”

Poi ha raccontato cosa è accaduto quando ha avuto il secondo infarto, spiegando che avrebbe rischiato di più della prima: “Il secondo è stato ancora più drammatico perché ero in treno e ho viaggiato per tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente”. Dopo l’arresto cardiaco si è ripreso e oggi Massimo Lopez sta bene, impegnato nuovamente in un tour teatrale, ha ripreso a fare ciò che ama: recitare.