0 Facebook Alessia Marcuzzi non trova più posto in tv: “Parecchio triste e porte non si aprono” Spettacolo 15 Aprile 2022 16:53 Di redazione 2'

Era stata lei nel giugno 2021 ad annunciare che avrebbe lasciato momentaneamente la televisione per dedicarsi ad altro. E oggi Alessia Marcuzzi pare che voglia tornare nel piccolo schermo ma non riesca a trovare le porte aperte. E’ questo l’ultimo gossip lanciato da Dagospia secondo cui la show girl non avrebbe spazio né in Mediaset né alla Rai.

Alessia Marcuzzi vuole tornare in tv

“Dicono che una ex regina dei naufraghi si sforzi di sorridere, ma in realtà sia parecchio triste. Sulla soglia dei 50 anni vorrebbe tornare a essere un cigno di Mediaset, ma il Biscione dopo tanti anni di fedeltà non ha piani per lei. E anche le porte Rai sono difficili da varcare, dicono”, questa l’ultima news lanciata dal noto portale di gossip.

Pare dunque che né a Cologno Monzese né negli studi Rai ci sia un posto per la bella Marcuzzi. A novembre la show girl compirà 50 anni, la maggior parte dei quali li ha passati in televisione e le ultime indiscrezioni parlano della volontà di tornare in scena. Purtroppo, per ora, non ci sarebbe lo spazio che desidera.