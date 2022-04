0 Facebook Lutto nel Napoletano, si spegne il giovane Rosario: era il fotografo dei matrimoni più famoso in città News 15 Aprile 2022 13:43 Di redazione 1'

Lutto a Sant’Antimo, popoloso comune della provincia di Napoli, dove si è spento un giovane uomo molto conosciuto, Rosario Borzacchiello, 48 anni. Era noto per il suo lavoro di fotografo cittadino, specializzato in matrimoni.

In Campania è riconosciuto come il precursore del reportage di matrimonio ovvero colui che ha iniziato a farlo prima ancora che diventasse un genere. Era un fotografo da reportage riconosciuto dalle migliori associazioni di wedding photojournalist a livello mondiale: Wpja – Best Of Wedding.

Tantissimi gli utenti che hanno appreso la notizia e hanno scritto sul profilo Facebook del fotografo messaggi di cordoglio e dolore. “Un fotografo eccezionale e bravo…..sei stato il nostro fotografo di tutti i momenti belli della mia famiglia (matrimonio, battesimi e comunione dei miei bambini) fino alle ultime foto del compleanno del mio bimbo a novembre…. Grazie Rosario per averci regalato tutto il tuo tempo è la tua pazienza e soprattutto la tua bravura nel lavoro che svolgevi con passione Grazie ti ricorderemo sempre guardando le nostre foto….. Buon viaggio….. sentite condoglianze alla famiglia”.