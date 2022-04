0 Facebook In vendita la casa di Raffaella Carrà, appartamento da 420 metri quadri con 9 stanze Spettacolo 14 Aprile 2022 16:12 Di redazione 2'

A quasi un anno dalla scomparsa di Raffaella Carrà il suo maxi appartamento a Roma è stato messo in vendita. Una casa che si sviluppa in 420 metri quadri, situata nel famoso condominio di via Nemea 21, nell’esclusivo quartiere Vigna-Clara Vigna Stelluti. Si tratta di una zona che in passato è stata nominata ‘la Hollywood della Capitale’ prorpio per le case extra lusso che ospita e per il fatto che fosse stato scelto da molti personaggi famosi per viverci.

In vendita la casa di Raffaella Carrà

La casa di Raffaella Carrà si sviluppa sull’intero piano della palazzina, ha tre ingressi indipendenti, diverse terrazze, nove camera da letto e nove bagni. C’è poi una zona dedicata alla palestra e addirittura un’intera sala trucco. Il comprensorio in cui si trova, inoltre, ha piscina e campo da tennis, ad uso esclusivo dei proprietari delle case. L’appartamento è stato messo in vendita sui siti online delle più prestigiose agenzie immobiliari romane, ma non è stato specificato il prezzo, c’è scritto ‘trattativa riservata’.

A essere noto però è il prezzo del condominio, la retta è di 1.100 euro mensili. Una cifra che potrebbe essere quasi uno stipendio e che dunque lascia pensare che il costo dell’appartamento extra lusso superi di gran lunga il milione di euro.

Le foto della casa di Raffaella Carrà