0 Facebook Denise Esposito madre a tempo pieno, il post ironico sui bambini che piangono News 14 Aprile 2022 13:14 Di redazione 2'

Denise Esposito si sta godendo totalmente la maternità. La giovane compagna di Gigi D’Alessio sappiamo essere poco attiva sui social network ma soprattutto non ama stare al centro dell’attenzione del gossip. Infatti, di lei si sa pochissimo e anche le sue pubblicazioni sono con il conta gocce. Insomma sa bene come evitare che i riflettori siano puntati su di lei. Il cantante napoletano in un’intervista raccontò che è proprio la semplicità della ragazza ad averlo conquistato.

Denise Esposito e il post ironico sulle madri

Dopo aver partorito è tornata nella sua splendida casa di Napoli, in cui vive con Gigi D’Alessio, dove sta accudendo il piccolo Francesco. Immagini del bambino non sono state condivise, la bella napoletana ha postato solo lo scatto dolcissimo di una piccola mano. In una delle sue ultime storie però ha parlato del pianto dei bambini.

LEGGI ANCHE: PRIMA USCITA PUBBLICA DI GIGI E DENISE DOPO IL PARTO

Denise ha condiviso un’immagine ironica di una madre vicino a un bambino che piange, con la didascalia in inglese che dice: “Quando il bambino piange e tu vuoi restituirlo alla mamma, ma sei tu la mamma”. Chiaramente si tratta di una slide divertente che scherza sulla stanchezza delle madri nell’ascoltare il pianto dei loro figli. La pubblicazione ha fatto sorridere i followers della giovane madre.

La foto condivisa da Denise Esposito