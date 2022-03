0 Facebook Gigi D’Alessio e Denise Esposito: prima uscita in pubblico dopo il parto, la foto della coppia Spettacolo 8 Marzo 2022 08:45 Di redazione 2'

Gigi d’Alessio e Denise Esposito, diventati genitori lo scorso 24 gennaio, sono stati fotografati in pubblico per la prima volta dopo la nascita del bambino. Francesco D’Alessio, primo figlio della 29enne avvocatessa napoletana e quinto per il cantante partenopeo. Gigi infatti ha già tre figli con la prima moglie, Carmela Barbato ovvero Claudio, Ilaria e Andrea e un figlio con l’ex compagna, Anna Tatangelo, che si chiama Andrea.

Gigi e Denise si sono mostrati in pubblico in un noto negozio dell’infanzia di Napoli. La coppia, in una delle prime uscite da quando è nato il bambino, pare viva a Napoli, nel quartiere Posillipo. Probabilmente i due sono usciti per comprare qualche articolo necessario per il piccolo. Troppo la tentazione alla vista della coppia e così qualcuno nello store ha decido di scattare una foto con l’idolo di molti napoletani e la sua nuova compagna.

Gigi d’Alessio e Denise Esposito

Denise Esposito appare radiosa dopo il parto. Ovviamente dalla foto traspare qualche segno della lunga gravidanza, ma avendo partorito poco più di un mese fa ci sta e apre sia proprio già in gran forma. La coppia sta dimostrando insomma di fare sul serio. Dopo l’amore sbocciato a Capri due estati fa, la relazione e la gravidanza, i due sembrano sempre più uniti e intenzionati a vivere una grande storia d’amore.