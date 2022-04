0 Facebook Belen Rodriguez, scontro in diretta a Le Iene con Soleil: “Si odiano, sì l’ha fatto apposta” Spettacolo 14 Aprile 2022 08:24 Di redazione 2'

Incontro-scontro tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge la scorsa puntata di mercoledì 13 aprile a Le Iene. La conduttrice del programma ha presentato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, vittima di uno scherzo organizzato dal programma. La sua presentazione ha destato chiacchiericcio. Soleil Sorge è infatti l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, e secondo quanto raccontò in un secondo momento Cecilia Rodriguez, non sarebbe stata accolta bene in famiglia al tempo della relazione.

L’incontro in diretta con Belen non ha lasciato dubbi: le due si odiano e si sono studiate più volte nel corso della puntata. Soleil Sorge ieri sera a Le Iene è stata presentata come volto noto in tv per la partecipazione a programmi come Uomini e Donne al Grande Fratello VIP, passando per l’Isola dei Famosi e Pechino Express. Poi l’argentina ha elencato i fidanzati omettendo proprio il fratello.

Belen contro Soleil a Le Iene

Il conduttore Teo Mammuccari però non ha perso il dettaglio.”Perché non lo diciamo Belen? Perchè facciamo finta di niente? Lei è stata con tuo fratello, era la fidanzata, è tua cognata”. L’argentina ha subito replicato: “Ma vabbé, è acqua passata”. La Sorge non si è fatta sfuggire la frecciatina: “C’era anche lui nella lista, l’ha omesso appositamente”. Teo ha poi continuato a istigare le due: “A settembre lavoreremo io e te Soleil, ti stia giocando il posto, lei sarà licenziata”, Belenf ha risposto con una smorfia ma la Sorge ha continuato “Dai, l’ets do it, facciamolo”.