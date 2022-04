0 Facebook Calcio Napoli, è morto Freddy Rincon: vittima di un incidente stradale Cronaca 14 Aprile 2022 07:45 Di redazione 1'

E’ morto Freddy Rincon, ex calciatore di Napoli, Real Madrid e Colombia, detto Fisico d’acciaio. Secondo la Clinica Imbanaco è deceduto dopo esser rimasto vittima di un incidente con il camion lo scorso 11 aprile.

Dopo tre giorni di agonia l’ex calciatore si è spento a Cali a 55 anni. Era arrivato nel Napoli nel 1994. Sotto la guida di Vincenzo Guerini Rincon non riuscì a esprimere il suo talento calcistico. Giocò 28 partite e segnò 7 gol in quella stagione, ma non legò con nessuno nella squadra. Il suo passaggio al Real Madrid non avvenne con rimpianti. I calciatori e i tifosi non ne sentirono la mancanza.

Un destino amaro anche al Real Madrid, dove era stato preso di mira per il colore della sua pelle dagli ultrà estremisti di destra. Decise quindi di tornare in Brasile, nel Palmeiras. Finito alle cronache nel 2007 per un ordine di cattura. Fu accusato di far parte del clan del narcotrafficante Montano. Dopo 9 anni fu scagionato.